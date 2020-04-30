Генпрокуратура Армении ополчилась против своего бывшего главы

Генпрокуратура Армении обратилась с иском в Антикоррупционный суд республики с требованием изъять у экс-главы ведомства Агвана Овсепяна 29 объектов недвижимости и $6,6 млн наличности, "заработанных" им на ответственных должностях.

Прокуратура Армении потребовала изъять у бывшего генпрокурора республики и бывшего главы Следственного комитета страны Агвана Овсепяна почти три десятка объектов недвижимости, пакеты акций и огромную сумму наличными, который тот "заработал" на своем высоком посту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

А "поработал" экс-прокурор на славу, увеличив личное благосостояние на 29 объектов недвижимости, пакеты акций в 8 компаниях и 2 млрд 551 млн драмов (порядка $6,6 млн) – все это предприимчивый чиновник и его подельники "прибрали к рукам" за годы работы как в Генпрокуратуре страны, так и с ее Следственном комитете, передает Sputnik Армения.

Иск генпрокуратуры в отношении Овсепяна и его приближенных поступил в Антикоррупционный суд, он принят к рассмотрению по признакам незаконного обогащения 27 сентября 2024 года, однако пока суд его не комментирует.

Овсепян возглавлял генеральную прокуратуру в 1998-99 и в 2004-13 годах, а Следственный комитет страны – в 2014-18 годах, напомнили в надзорном ведомстве.