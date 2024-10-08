Вестник Кавказа

Более 90 мигрантов поймали в Сочи

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© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Полиция поймала свыше 90 граждан из стран СНГ в Сочи. Двоим грозит депортация, а остальных отправили для постановки на миграционный учет.

Сотрудники сочинской полиции поймали 94 граждан из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба городского УВД.

Всех мигрантов удалось выявить после того, как работники ДПС и ППС остановили машины под управлением иностранцев.

После того, как полицейские проверили места временного проживания, иностранцев доставили в отдел для постановки на миграционный учет.

Стоит добавить, что двое граждан нарушили режим пребывания в России. Им грозит депортация из страны.

 

 

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