Мигранты из Ближнего Востока нелегально трудились в Нальчике

В Нальчике найден цех с мигрантами из стран Ближнего Востока. Правоохранителями задержан 31 человек. На всех составлены административные протоколы.

Десятки мигрантов из ближневосточных стран незаконно трудились в нальчикском цехе, предприятие было накрыто, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

Нелегалов выявили в ходе проведения рейдерского мероприятия «Нелегал-2024». Правоохранителями был задержан 31 иностранный специалист, все они не имели разрешения на работу.

Отмечается, что на руководителя предприятия, а также незаконных работников цеха составлены административные протоколы. Документы переданы в суд.