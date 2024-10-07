Вестник Кавказа

Мигранты из Ближнего Востока нелегально трудились в Нальчике

Мигранты из Ближнего Востока нелегально трудились в Нальчике
© Фото: кадр из видео в телеграм-канале МВД КБР
В Нальчике найден цех с мигрантами из стран Ближнего Востока. Правоохранителями задержан 31 человек. На всех составлены административные протоколы.

Десятки мигрантов из ближневосточных стран незаконно трудились в нальчикском цехе, предприятие было накрыто, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

Нелегалов выявили в ходе проведения рейдерского мероприятия «Нелегал-2024». Правоохранителями был задержан 31 иностранный специалист, все они не имели разрешения на работу.

Отмечается, что на руководителя предприятия, а также незаконных работников цеха составлены административные протоколы. Документы переданы в суд.

 

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