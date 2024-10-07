Вестник Кавказа

Еще одна российская авиакомпания полетит в Нальчик из Санкт-Петербурга

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запустили еще один рейс между Нальчиком и Петербургом. Его начнет выполнять авиакомпания «Россия».

Прямой рейс между Нальчиком и Санкт-Петербургом запустит авиаперевозчик «Россия», рассказали в авиагавани столицы КБР.

Первый самолет вылетит по указанному маршруту 3 ноября. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, что сейчас в аэропорту Нальчика идет масштабная реконструкция. В частности, изменения коснутся взлетно-посадочной полосы. После там возведут двухуровневый терминал, который увеличит пропускную способность аэропорта и позволит привлечь в регион больше туристов.

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