Вестник Кавказа

Аэропорт Нальчика получит обновленную взлетно-посадочную полосу и новый терминал

Аэропорт Нальчика получит обновленную взлетно-посадочную полосу и новый терминал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени воздушнушную гавань Кабардино-Балкарии, аэропорт Нальчика, ждут большие перемены, главная из которых – он сможет принимать авиалайнеры практически любых типов и вместимости.

В Международном аэропорту "Нальчик" столицы Кабардино-Балкарии (КБР) идет большая реконструкция – достраиваются залы прилета и вылета действующего терминала аэропорта, и создается новый VIP-зал, рассказал глава региона Казбек Коков.

Главное изменение пока ждет взлетно-посадочную полосу (ВПП) авиагавани – в 2026 году начнется ее реконструкция, на нее будет затрачено 6,1 млрд рублей, а продлится она два года, передает "Интерфакс".

"Сейчас идет работа по включению в программу реконструкции взлетно-посадочной полосы на 2026-2027 годы"

- Казбек Коков

С вводом в строй обновленной ВПП Международный аэропорт "Нальчик" сможет принимать более 15 типов самолетов и любые вертолеты.

Но этим работы не ограничатся – в воздушной гавани республики появится новый двухуровневый терминал площадью более 6 тыс кв м, что существенно увеличит пропускную способность аэропорта – он сможет обслуживать 500-600 тыс пассажиров в год, строить его начнут после завершения работ на ВПП, уточнил Коков.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1050 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава Минтранса РФ проверит ход реконструкции аэропортов на Ставрополье

Глава Минтранса РФ проверит ход реконструкции аэропортов на Ставрополье

Казахстан и США могут запустить прямые авиарейсы

Казахстан и США могут запустить прямые авиарейсы

Турция примет 230 млн человек к концу года

Турция примет 230 млн человек к концу года

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы