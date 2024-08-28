Аэропорт Нальчика получит обновленную взлетно-посадочную полосу и новый терминал

В скором времени воздушнушную гавань Кабардино-Балкарии, аэропорт Нальчика, ждут большие перемены, главная из которых – он сможет принимать авиалайнеры практически любых типов и вместимости.

В Международном аэропорту "Нальчик" столицы Кабардино-Балкарии (КБР) идет большая реконструкция – достраиваются залы прилета и вылета действующего терминала аэропорта, и создается новый VIP-зал, рассказал глава региона Казбек Коков.

Главное изменение пока ждет взлетно-посадочную полосу (ВПП) авиагавани – в 2026 году начнется ее реконструкция, на нее будет затрачено 6,1 млрд рублей, а продлится она два года, передает "Интерфакс".

"Сейчас идет работа по включению в программу реконструкции взлетно-посадочной полосы на 2026-2027 годы"

- Казбек Коков

С вводом в строй обновленной ВПП Международный аэропорт "Нальчик" сможет принимать более 15 типов самолетов и любые вертолеты.

Но этим работы не ограничатся – в воздушной гавани республики появится новый двухуровневый терминал площадью более 6 тыс кв м, что существенно увеличит пропускную способность аэропорта – он сможет обслуживать 500-600 тыс пассажиров в год, строить его начнут после завершения работ на ВПП, уточнил Коков.