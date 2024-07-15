Глава Минтранса РФ проверит ход реконструкции аэропортов на Ставрополье

На Ставрополье полным ходом идет реконструкция важных дорожных объектов, а также воздушных гаваней Ставрополя и Минеральных Вод – ход работ проинспектирует глава Минтранса России Роман Старовойт.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт оценит ход модернизации крупных транспортных объектов в Ставропольском крае, сообщил в своем Telegram-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Посмотрим, как идет реконструкция важных для края объектов. Одной из первых точек станет Бештаугорское шоссе в Пятигорске. Мы обновляем здесь большой участок, расширяем его и создаем необходимую инфраструктуру. Это поможет разгрузить въезд в Пятигорск, сделает дорогу удобной и безопасной"

- Владимир Владимиров

Еще одной важной темой беседы с министром станет развитие аэропортов в Ставрополе и в Минеральных Водах, которые нужно модернизировать, чтобы принимать более широкий спектр различных типов авиалайнеров, а значит - увеличить поток туристов в регион, особенно востребованный у них, добавил Владимир Владимиров.

Напомним, в аэропорту Минеральных Вод сейчас продолжается строительство нового терминала внутренних воздушных линий, площадь которого составит 28 тыс кв м, его завершат в 2025 году – после введения в строй нового терминала аэропорт сможет пропускать на внутренних линиях до 1 тыс. пассажиров в час, или до 3,8 млн в год.