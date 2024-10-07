Вестник Кавказа

На Новый год из Москвы в Нальчик будет ходить дополнительный поезд

Чай в купе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На новогодние праздники у жителей Москвы и Подмосковья появится дополнительная возможность побывать в столице Кабардино-Балкарии - на время зимних каникул по маршруту Москва – Нальчик - Москва будет ходить дополнительный поезд.

Из-за высокого спроса ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) намерено сформировать дополнительный поезд по маршруту Москва - Нальчик – Москва, который будет ходить все новогодние каникулы и даже больше, сообщает администрация главы Кабардино-Балкарии.

Дополнительный железнодорожный состав в РЖД планируют ввести с 22 декабря 2024 года по 13 января 2025 года, ходить он будет через день, передает "Интерфакс".

Напомним, на новогодние праздники у туристов традиционно отмечается всплеск интереса не только к отдыху в горах, но и к путешествиям на Северный Кавказ – смена обстановки позволяет им зарядиться энергией и впечатлениями до весны, а назначение дополнительного состава – это дополнительная возможность совершить увлекательное путешествие в столицу Кабардино-Балкарии в новогодние и рождественские праздники.

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