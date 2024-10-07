Самый протяженный пирс построили в Кисловодске

Кисловодск стал обладателем самого длинного пирса во всем Ставропольском крае. Он находится на Старом озере, а его протяженность – 850 м.

Пирс длиной в 850 м соорудили на Старом озере в Кисловодске. Он оказался самым длинным во всем Ставропольском крае, рассказал руководитель города Евгений Моисеев.

«Общая длина сооружения составляет более 850 метров. Прогулочный пирс предназначен для различных видов отдыха: купание, прыжки в воду, рыбалка и фотосъемка. Кольцевое сооружение выполнено из деревянного настила и проходит вокруг водной глади всего озера»

- Евгений Моисеев

Он отметил, что реконструкция Старого озера стала возможна благодаря инициативе главы региона Владимира Владимирова. Это были первые работы по благоустройству с середины прошлого века.

Пирс имеет непростую форму. Он оборудован 5 площадками, которые олицетворяют семью – родителей и детей. В скором времени там появится красочная подсветка, добавил Моисеев.