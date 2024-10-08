Вестник Кавказа

Иностранцы напали на своих соотечественников недалеко от Еревана

Иностранцы напали на своих соотечественников недалеко от Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Граждане зарубежной страны избили своих соотечественников в селе под Ереваном. Они также украли деньги, телефон и цепочки. Все нападавшие задержаны.

В селе Касах недалеко от Еревана совершено разбойное нападение пятерых иностранцев, которые находились по найму, на своих соотечественников, пишет пресс-служба полиции.

Как заявили в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 5 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Двое молодых людей получили увечья, а также лишились денег, телефона и цепочек.

Отмечается, что все нападавшие задержаны. Сперва удалось поймать 32-летнего мужчину, а затем — всех остальных. В полиции добавили, что следствие продолжается.

 

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