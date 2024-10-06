Вестник Кавказа

Бархатный сезон завершился на Юге России

Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня стало известно, что бархатный сезон 2024 окончился в России, причем и на курортах Краснодарского края, и в Крыму. Это связано с резким похолоданием, которое нагрянет на российский юг завтра.

Конец бархатного сезона наступил в России – черту под отдыхом на море 2024 подвел научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам ученого, завтра на Крымском полуострове и на Кубани столбики термометров резко сдвинутся вниз, передает "Интерфакс".

Вильфанд уточнил, что во вторник в Крыму воздух прогреется всего до плюс 19. На Кубани будет примерно такая же температура – примерно плюс 18-19 градусов. Это на побережье, а вдалеке от моря будет чуть теплее, но ненамного – плюс 20, после чего также начнет холодать.

"Уже и в Крыму, и в Краснодарском крае температура около 15 градусов. Поэтому, конечно, бархатный сезон завершился"

– Вильфанд

Синоптик также рассказал о температуре воды в море, отметив, что она будет теплее воздуха. Так, если воздух прогревается всего до плюс 15-ти, то море по-прежнему будет сравнительно теплым – 21-22 градуса.

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