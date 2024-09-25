Бархатный сезон в Крыму ждет похолодание

Погода на курортах Крыма ухудшится с грядущего понедельника. Самым холодным днем станет 8 октября, когда столбик термометра опустится до +19 градусов. Температура воды в море будет стабильно выше +20 градусов.

Погода в Крыму значительно ухудшится с началом следующей недели: тепло и отсутствие осадков сменятся на дожди и снижение температуры, рассказали в Крымском управлении по гидрометеорологии. Сегодня последний день, когда температура воздуха будет +29 градусов.

«Фронтальный раздел принесет 7 октября холодную дождливую ветреную погоду. Ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, грозы, ветер юго-западный сильный 15-20 метров в секунду»

- Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В службе отметили, что в понедельник температура воздуха ночью опустится до +10 градусов. Дневные показатели поднимутся до +25 градусов.

Во вторник количество осадков немного снизится, однако сильный ветер будет по-прежнему держаться в регионе. Также температура воздуха снизится до +19 градусов.

К среде дожей станет существенно меньше и столбик термометра будет держаться в районе +24 градусов.

Температура воды в Черном море будет разниться в зависимости от местоположения курорта: самая теплая вода будет наблюдаться около берегов Ялты, а самая холодная – около Севастополя.