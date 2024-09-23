С холодами в Крым пришли и ОРВИ

Вместе с похолоданием в Крым пришли и простудные заболевания – только за минувшую неделю в больницы полуострова обратились почти 10 тысяч заболевших ОРВИ, наиболее заметный рост числа больных показал Севастополь.

За минувшую неделю в Крыму зарегистрировали 9729 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщали в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Рост числа заболевших ОРВИ составил 17,2%, больше других болеют дети в возрасте 7 -14 лет, отметили в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Больше других заболевших в Севастополе – в городе федерального значения рост простудных больных за неделю составил 19,8%, только в медучреждения города с симптомами вирусного заболевания обратились 3657 человека, однако это не показательно – большая часть населения переносит ОРВИ "на ногах", уверены в Роспотребнадзоре.

Сами медики отмечают, что рост простудных заболеваний напрямую зависит от погоды, с приходом осени это обычное явление, особенно – в крупных городах, где вирусы легко передаются от человека к человеку.