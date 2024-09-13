Вестник Кавказа

Трасса Джубга – Сочи засияет по-новому

Карелия
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В скором времени легендарная автомобильная трасса Джубга – Сочи станет намного безопаснее благодаря новому современному мощному светодиодному освещению на ней, которое заработает уже в ноябре.

Дорожные власти Краснодарского края устанавливают новое современное мощное освещение на трассе Джубга – Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Работы ведутся в Лазаревском районе города-курорта: 134 новых светильника появятся вдоль дороги уже к концу ноября, передает "АиФ-Юг".

Такие же светильники будут освещать дорогу на участке от Уч-Дере до Дагомыса, их уже монтируют и настраивают дорожники.

Светильники монтируются на десятиметровых опорах, на которых, помимо источников освещения, крепятся щиты с вертикальной разметкой – они не только привлекают внимание водителей, но и помогают им ориентироваться в дорожных габаритах, отметили в администрации.

Интересно и то, что места установки освещения выбирали сами водители – кому, как не им, наиболее точно рассказать о местах, света на которых действительно маловато.

После завершения установки на трассе заработают 472 новых ярких и мощных светильника, которые позволят даже в ночное время прекрасно ориентироваться участникам дорожного движения.

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