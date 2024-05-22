Скоростная трасса Джубга-Сочи будет платной - Автодор

Автодор предупреждает, что строящаяся на Кубани трасса Джубга-Сочи будет платной. Время в пути по новой скоростной дороге будет в четыре раза короче, чем по существующей.

Проезд по скоростной трассе Джубга – Сочи, которая появится в Краснодарском крае и разгрузит существующую дорогу до курорта, будет платным, заявил глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Все дороги, которые мы строим, они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эти деньги возвратные… Поэтому трасса будет платной, безоговорочно"

– глава "Автодор"

Трасса будет отходить от М-4 "Дон", и позволит в четыре раза быстрее добираться до центра Сочи. В летние месяцы сегодня туристы проводят долгие часы в пробке до моря.

Построить новую дорогу в Сочи планируют до конца 2029 года. Во сколько обойдется проезд по новому участку пока неизвестно.