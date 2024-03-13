Маршрут магистрали "Джубга-Сочи" станет ясен к концу года

Дорожные власти РФ провели трассировку новой скоростной магистрали "Джубга-Сочи", однако пока ее маршрут не окончателен, поскольку сложный рельеф может внести в него свои коррективы, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Строители новой скоростной трассы, которая свяжет Джубгу и Сочи, провели ее трассировку, то есть пошаговое выполнение строительства, однако решение это не окончательное – ожидается, что ее финальный маршрут будет утвержден до конца текущего 2024 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Тяжело собирается. Самая сложная стройка вообще в стране – транспортная. Сейчас мы делаем геоизыскание по выбранной трассировке, делаем строительную документацию. На отдельном участке постараемся войти в проектирование. Возможно, будем поэтапно делать"

- Марат Хуснуллин

Как пояснил вице-премьер, все будет зависеть от результатов геологических изысканий, которые могут внести в проект серьезные коррективы: Кавказский хребет – молодые, достаточно "мягкие" горы, и от этого будет зависеть, где удобнее строить тоннели, а где – эстакады, во всяком случае, ощущения, что это окончательная, правильная трасса, пока нет, передает РИА Новости.

Что касается общей стоимости проекта, то предварительно он оценивается в 1,4 трлн рублей, добавил Хуснуллин.

Напомним, новая автомагистраль сократит время в пути от поселка Джубга на трассе М-4 "Дон" в Туапсинском районе Кубани до Сочи в четыре раза – она станет одной из самых сложных на российском черноморском побережье и пройдет по оптимальному маршруту по сложному горному рельефу.