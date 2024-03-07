Трасса "Джубга-Сочи" станет платной и короткой

Новая трасса между Джубгой и Сочи станет короче и легче, а за проезд по ней придется заплатить. Государственная компания "Автодор" уже приступила к началу возведения новой магистрали.

Одна из самых сложных трасс на российском побережье Черного моря в скором времени станет проще и короче. На всем протяжении дороги предполагается платный проезд. Госкомпания "Автодор" опубликовала в своем telegram-канале информацию о том, какой будет новая магистраль к городу-курорту.

Ее начало предусмотрено на развилке между населенными пунктами Горское и Джубга, затем трасса пойдет по сложному горному рельефу вдоль берега моря.

Рядом с рекой Сочи дорога соединится с уже существующей магистралью А-147, и от Кудепсты завершит дорожный обход Адлера, который будет порядка 10 км.

"Общая протяженность нового строительства — более 130 км. Эта дорога является сверхсложным и единственным в мире проектом такого масштаба по сооружению тоннелей. Для их проходки применят уникальные ТПМК диаметром более 12 м каждый. Строительство будет вестись в сложных стесненных условиях горной местности, с преобладанием горных расщелин, впадин, рек"

– Автодор

Трасса завершится в Адлере, где уже сейчас ведутся строительные работы. Предполагается, что таким образом удастся ликвидировать дорожные заторы в Адлере.

В планах проложить два тоннеля, которые будут идти параллельно друг другу, и обходить одну из проблемных зон на маршруте.

Ранее сообщалось, что реализация этого проекта может обойтись в 1,5 трлн рублей.

Завершить возведение трассы планируется до конца 2029 года.