Есть разные варианты строительства трассы "Джубга-Сочи" - Путин

Российский лидер рассказал о том, что на днях в правительстве будет обсуждаться создание трассы Джубга-Сочи. По словам Путина, проект прежде всего нацелен на семьи с детьми, которые часами стоят в пробках, направляясь к морю.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что в ближайшие дни состоятся обсуждения разных вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", которая обещает сократить дорогу россиян к морю на этом участке до 1,5 часов.

"Там существует несколько вариантов строительства. Мы буквально на днях будем это обсуждать, в ближайшие несколько дней. Или делать до Джубги, или сначала делать от Джубги до Сочи"

– Путин

Как лучше приступить к строительству будут решать специалисты. Во сколько обойдется проект пока не определено - кабмин должен предоставить схему финансирования строительства "Джубга-Сочи".

Трасса нужна людям, особенно тем россиянам, которые отправляются на отдых на Черное море с детьми и часами стоят в пробках, не имея возможности добраться до Сочи, подчеркнул президент в интервью Дмитрию Киселеву на телеканале "Россия 1" и РИА Новости.