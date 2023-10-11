Новая трасса Джубга-Сочи в 4 раза сократит дорогу к морю

Скоростная трасса Джубга-Сочи, которая строится сейчас параллельно старой дороге, позволит уменьшить дорогу до моря в 4 раза, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Проект обсуждался сегодня на совещании с Владимиром Путиным.

Альтернативная дорога Джубга-Сочи сразу в несколько раз сократит путь к Черному морю для автотуристов, рассказал кубанский губернатор.

О значении масштабного проекта Вениамин Кондратьев поведал по итогам совещания, посвященного развитию Юга России. Оно прошло сегодня в Сочи под председательством президента РФ.

Кондратьев пояснил, что хорошие дороги особенно важны для Краснодарского края, важное значение в экономике которого играют курорты, так что строительство новых путей сообщения входит в число приоритетных задач.

"Проект дороги Джубга-Сочи – альтернативная трасса, которая не только в четыре раза сократит путь к морю для автомобилистов, но и даст новый импульс развитию курортов и региона в целом"

– губернатор

Джубга-Сочи – новая трасса

Действующая сейчас трассе А-147 Джубга-Сочи проходит частично по горному серпантину, частично – через населенные пункты. Альтернативная дорога будет оставлять в стороне города и поселки, ее прокладывание предполагает строительство множества тоннелей и мостов. В результате время в пути от Горячего ключа до Сочи сократится с семи (а в высокий сезон иногда и с 14!) до двух часов.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин в числе прочего поручил разработать и представить схему финансирования этого проекта.

Новую дорогу планируется достроить к 2029 году.