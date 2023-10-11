На дорогу Джубга-Сочи выделят 157 млрд рублей

Опубликовано: 16:13, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На строительство трассы между Джубгой и Сочи предполагается выделить 157 млрд рублей. Министерство транспорта заявило, что всего на реализацию масштабного транспортного проекта может потребоваться 1,5 трлн рублей.

Компания "Автодор" планирует получить 157 млрд рублей на создание маршрута от Джубги до Сочи. О своем намерении выделить деньги для реализации госпроекта сообщило Министерство транспорта РФ.

Средства из госбюджета будут выплачивать постепенно. Первые 59 млрд рублей должны поступить на счет компании в 2024 году, 55 млрд рублей в 2025 году, остальные 43 млрд рублей в 2026 году.

Всего на реализацию грандиозного проекта планируется потратить около 1,5 трлн рублей. В правительстве заявили, что это не окончательная сумма и точная цена строительства автодороги будет известна после подписания всех сметных документов. Стоимость реализации проекта может возрасти из-за сложного рельефа местности, по которому должна пройти трасса. Почти на всей протяженности она будет в тоннельно-эстакадном исполнении.

Предполагается, что открытие дороги состоится не раньше 2035 года. Проезд по маршруту планируется сделать платным.