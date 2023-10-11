На дорогу Джубга-Сочи выделят 157 млрд рублей

Компания "Автодор" планирует получить 157 млрд рублей на создание маршрута от Джубги до Сочи. О своем намерении выделить деньги для реализации госпроекта сообщило Министерство транспорта РФ.
Средства из госбюджета будут выплачивать постепенно. Первые 59 млрд рублей должны поступить на счет компании в 2024 году, 55 млрд рублей в 2025 году, остальные 43 млрд рублей в 2026 году.
Всего на реализацию грандиозного проекта планируется потратить около 1,5 трлн рублей. В правительстве заявили, что это не окончательная сумма и точная цена строительства автодороги будет известна после подписания всех сметных документов. Стоимость реализации проекта может возрасти из-за сложного рельефа местности, по которому должна пройти трасса. Почти на всей протяженности она будет в тоннельно-эстакадном исполнении.
Предполагается, что открытие дороги состоится не раньше 2035 года. Проезд по маршруту планируется сделать платным.