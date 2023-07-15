Ливни на Кубани: трасса "Джубга-Сочи" уходит под воду

Опубликовано: 14:06, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба оперштаба Краснодарского края

Сильный дожди охватили Краснодарский край, под воду уходит 49-й километр трассы "Джубга-Сочи". Также разлив воды наблюдается в населенных пунктах Туапсинского района.

В Краснодарском крае по-прежнему идут сильные дожди, стихия сильно обрушилась на Туапсинский район, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Так, 49-й километр трассы "Джубга-Сочи" в населенном пункте Агой уходит под воду. В настоящее время движение автомобилей не ограничено, однако власти призвали граждан соблюдать дистанцию на дороге.

Также из-за обильных осадков река Нечепсуха в Туапсинском районе вышла из берегов. Помимо этого, в 15 домов поселка Новомихайловский проникла вода, а 25 придомовых территорий в данный момент остаются под водой.

Отмечается, что из зоны подтопления вывезли 15 человек.