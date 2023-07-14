Ливни на Кубани: непогода идет на еще один район Краснодарского края

Непогода надвигается на Крымский район Кубани, об этом сообщил его глава Сергей Лесь.
По словам чиновника, на территории вступил в силу режим повышенной готовности.
В выходные синоптики обещают ливни. Могут прогреметь грозы. Возможно выпадение града. Ожидается и сильный ветер. Не исключены подтопления.
"В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач; нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб; обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев"
– Сергей Лесь
Ранее обильные осадки выпали в Сочи и Туапсе. В Туапсинском районе найдены пять погибших в результате природного бедствия, еще один человек пропал без вести.