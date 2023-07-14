Наводнение в Туапсе: число жертв выросло

Опубликовано: 19:18, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Администрация Туапсинского района

Еще одного пропавшего без вести во время вызванного ливнями наводнения нашли мертвым в Туапсинском районе. Это несовершеннолетний молодой человек, рассказали следователи.

Количество жертв разрушительного наводнения, которое произошло несколько дней назад в Туапсинском районе, выросло до пяти. Еще один человек все еще числится пропавшим без вести, рассказали в кубанском СУСК.

"Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майский обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка"

– ведомство

Согласно предыдущей информации, стихия унесла четыре жизни. Ранее удалось найти тела молодой девушки (19 лет) и пенсионера (67 лет), которых искали как пропавших без вести. Кроме того, были найдены мертвыми двое мужчин, которых не было в списках пропавших без вести.

На сегодняшний день поисковая операция продолжается - неизвестно, где находится 23-летняя девушка.