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Наводнение в Туапсе: число жертв выросло

Наводнение в Туапсе: число жертв выросло
© Фото: Администрация Туапсинского района
Еще одного пропавшего без вести во время вызванного ливнями наводнения нашли мертвым в Туапсинском районе. Это несовершеннолетний молодой человек, рассказали следователи.

Количество жертв разрушительного наводнения, которое произошло несколько дней назад в Туапсинском районе, выросло до пяти. Еще один человек все еще числится пропавшим без вести, рассказали в кубанском СУСК.

"Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майский обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка"

– ведомство

Согласно предыдущей информации, стихия унесла четыре жизни. Ранее удалось найти тела молодой девушки (19 лет) и пенсионера (67 лет), которых искали как пропавших без вести. Кроме того, были найдены мертвыми двое мужчин, которых не было в списках пропавших без вести.

На сегодняшний день поисковая операция продолжается - неизвестно, где находится 23-летняя девушка.

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