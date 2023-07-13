Первая жертва наводнений на Кубани: погиб житель Туапсинского района

Опубликовано: 9:43, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один человек погиб из-за наводнения в Туапсинском районе. Четыре человека числятся пропавшими без вести. В настоящее время Оперштаб сообщает, что вода сошла с придомовых территорий.

Наводнение, начавшееся на Кубани после продолжительных ливней, унесло жизнь жителя Туапсинского района.

"В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна"

– собеседник агентства ТАСС

Напомним, что во время ливневых дождей, начавшихся в районе с вечера 11 июля менее чем за 24 часа выпали три месячных нормы осадков. В результате произошел подъем уровня рек и подтопления придомовых территорий, разрешены объекты инфраструктуры, в ряде населенных пунктов введен режим ЧС, ведется эвакуация населения.

Что происходит сейчас в Туапсинской районе?

По данным Оперштаба, в настоящее время вод на придомовых территориях нет – она или сошла сама, или была откачана. Однако по-прежнему подтоплены подвалы многоэтажных домов.

Сейчас коммунальщики заняты расчисткой территорий и восстановлением объектов инфраструктуры.

Кроме того, на местах работают комиссии по подсчету ущерба, полученного местными хозяйствами в результате наводнения.