Первая жертва наводнений на Кубани: погиб житель Туапсинского района

Наводнение, начавшееся на Кубани после продолжительных ливней, унесло жизнь жителя Туапсинского района.
"В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна"
– собеседник агентства ТАСС
Напомним, что во время ливневых дождей, начавшихся в районе с вечера 11 июля менее чем за 24 часа выпали три месячных нормы осадков. В результате произошел подъем уровня рек и подтопления придомовых территорий, разрешены объекты инфраструктуры, в ряде населенных пунктов введен режим ЧС, ведется эвакуация населения.
Что происходит сейчас в Туапсинской районе?
По данным Оперштаба, в настоящее время вод на придомовых территориях нет – она или сошла сама, или была откачана. Однако по-прежнему подтоплены подвалы многоэтажных домов.
Сейчас коммунальщики заняты расчисткой территорий и восстановлением объектов инфраструктуры.
Кроме того, на местах работают комиссии по подсчету ущерба, полученного местными хозяйствами в результате наводнения.