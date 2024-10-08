Вестник Кавказа

Юг Азербайджана потрясло на 3,6

Юг Азербайджана потрясло на 3,6
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи Азербайджана зафиксировали подземные толчки в Джалилабадском районе.

Небольшое землетрясение произошло в Джалилабадском районе Азербайджана. Магнитуда толчков составила 3,6. Очаг сейсмической активности расположен на глубине 36 км, передает Республиканский центр сейсмослужбы. 

Отметим, что в начале сентябре толчки ощущались в Гяндже. Магнитуда составила 3,2, а эпицентр активности был на глубине 14 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.  

Также в прошлом месяце подземная активность ощущалась в Билясуварском районе. Эксперты оценили ее на 4,5. Обошлось также без пострадавших, однако специалисты провели проверку железнодорожной инфраструктуры региона. 

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