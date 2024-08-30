В Дагестане вернули свет большей части абонентов Хасавюртовского района

Дагестанским энергетикам удалось оперативно устранить аварию на подстанции "Ярыксу", снабжающей электроэнергией Хасавюртовский район республики – она была вызвана резко возросшей нагрузкой.

Аварийные команды дагестанских энергетиков почти справились с аварией на подстанции "Ярыксу" в Хасавюрте, вызванной сверхнормативной нагрузкой на линии электропередачи – электричество вернулось в дома более 60% жителей райцентра и сел района, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

На линии работают 30 специалистов филиала "Дагэнерго", аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут вестись до полного устранения последствий аварии, пока электроэнергию не получат все пострадавшие потребители, заверили в компании, передает "АиФ-Дагестан".