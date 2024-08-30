Вестник Кавказа

В Дагестане вернули свет большей части абонентов Хасавюртовского района

В Дагестане вернули свет большей части абонентов Хасавюртовского района
© Фото: пресс-служба “Россети Северный Кавказ“
Дагестанским энергетикам удалось оперативно устранить аварию на подстанции "Ярыксу", снабжающей электроэнергией Хасавюртовский район республики – она была вызвана резко возросшей нагрузкой.

Аварийные команды дагестанских энергетиков почти справились с аварией на подстанции "Ярыксу" в Хасавюрте, вызванной сверхнормативной нагрузкой на линии электропередачи – электричество вернулось в дома более 60% жителей райцентра и сел района, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

На линии работают 30 специалистов филиала "Дагэнерго", аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут вестись до полного устранения последствий аварии, пока электроэнергию не получат все пострадавшие потребители, заверили в компании, передает "АиФ-Дагестан".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Краснодаре остались без света 18 улиц

В Краснодаре остались без света 18 улиц

Часть Пицунды останется без света до субботы

Часть Пицунды останется без света до субботы

В КРОУ назвали причины частых отключений света в Армении

В КРОУ назвали причины частых отключений света в Армении

Фура оставила без света жителей села на Ставрополье

Фура оставила без света жителей села на Ставрополье

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Курорты Крыма остались без света из-за аварии

Курорты Крыма остались без света из-за аварии

Свет вернулся в Махачкалу после пожара на подстанции

Свет вернулся в Махачкалу после пожара на подстанции

Часть Симферополя обесточена из-за аварии

Часть Симферополя обесточена из-за аварии

Удар молнии остановил работу АЭС в Армении

Удар молнии остановил работу АЭС в Армении

Подачу электричества восстановили в Евпатории

Подачу электричества восстановили в Евпатории

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы