Вестник Кавказа

Владельцы ряда АЗС Махачкалы закрыли их до устранения нарушений

Владельцы ряда АЗС Махачкалы закрыли их до устранения нарушений
© Фото: пресс-служба УФССП по Дагестану
Большинство автозаправочных станций в столице Дагестана временно закрыли сами их владельцы – они приняли такое решение, чтобы привести АЗС в соответствие с требованиями, а не работать на свой страх и риск.

Часть АЗС Махачкалы закрылись для устранения обнаруженных на них нарушений – такое решение приняли сами владельцы, чтобы не вступать в конфликт с законом, рассказал руководитель Дагестанской топливной ассоциации ("Дагтопливо") Магомедгаджи Гаджиэменов.

Около 35 АЗС дагестанской столицы, которые не входят в Дагестанскую топливную ассоциацию, несмотря на нарушения, с разрешения судов работали, устраняя их в процессе, однако после взрыва на АЗС Plus некоторые из них закрылись до полного устранения нарушений, все они не входят передает "АиФ-Дагестан".

"Мы как ассоциация призываем власти дать возможность владельцам АЗС протестировать свои заправочные станции, чтобы выявить недостатки и дать им определенное время на их устранение. По нашей информации, проверки АЗС начнутся в ноябре"

- Магомедгаджи Гаджиэменов

Напомним, в минувшем 2023 году после взрыва аммиачной селитры на складе СТО у поселка Новокули прокуратура Дагестана совместно с управлением Ростехнадзора по региону проверили более 600 АЗС, больше половины которых, 315 станций, работали с нарушениями: часть их уже устранили, остальные работают над этим, опасаясь других, более жестких мер, - полагают в региональном управлении Ростехнадзора.

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