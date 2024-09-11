Иранские медики добились выдающихся успехов в лечении стволовыми клетками

Иранские врачи добились полного выздоровления 75% пациентов при их лечении с помощью стволовых клеток, в стране работают уже два банка таких клеток, с помощью которых можно успешно лечить около 80 заболеваний.

Согласно статистике Центра трансплантации, уровень успеха лечения пациентов с использованием стволовых клеток в Иране достиг более 75%, заявил на пресс-конференции в Университетском Джихаде Ардебиля генеральный директор компании "Роян" доктор Мортеза Зарраби.

"В настоящее время в стране работают два банка хранения пуповинной крови — государственный и частный. В частных банках семьи, желающие сохранить образец крови своего новорожденного, могут сделать это после подписания контракта и оплаты около 100 миллионов риалов. На сегодняшний день хранится 215 тысяч образцов"

- Мортеза Зарраби

На сегодняшний день существует возможность лечения более 80 заболеваний с использованием стволовых клеток, в том числе рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и лейкемия. Есть надежда, что будет найден метод лечения, позволяющий заменить больные клетки здоровыми, рассказал гендиректор научно-исследовательского института и банка пуповинной крови "Роян", передает иранское информационное агентство ИРНА.

В то же время специалист отметил, что стволовые клетки – не панацея от любой болезни, и хотя тема стволовых клеток в последние годы привлекала большое внимание, заявления о лечении различных заболеваний с их помощью не соответствуют действительности.