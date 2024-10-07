Наставник сборной Азербайджана по футболу пообещал реализовать начатый проект

В понедельник вечером сборная Азербайджана уступила дома команде Словакии в рамках Лиги наций. Итоги встречи подвел главный тренер хозяев.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу прокомментировал игру своих подопечных в матче Лиги наций против команды Словакии.

Фернанду Сантуш отметил на послематчевой пресс-конференции, что удача в этот вечер была на стороне гостей.

"С первых минут до 68-й мы показывали хорошую игру. В таких ситуациях удача тоже играет свою роль, и на этот раз она была на стороне соперника. Красная карточка стала переломным моментом. После этого было намного сложнее перехватить инициативу и контролировать ход матча"

– наставник национальной команды

Он подчеркнул, что у сборной Азербайджана были реальные моменты для взятия ворот, однако они воспользовались лишь одним.

Португальский специалист также прокомментировал сказанные ранее свои слова о том, что он приехал в Азербайджан, чтобы реализовать крупный проект.

"Нужно время. Через год мы поговорим об этом проекте. Пока время не пришло. Я уже говорил в интервью, что этот проект не может быть реализован в короткие сроки. Он продлится до 2028 года"

– Фернанду Сантуш

Он добавил, что через несколько лет сборная сможет играть на нужном уровне против любой команды.

"Пока не прошло и года. Я вижу потенциал в команде. Нам нужно время"

– главный тренер