Дело возбудили по факту избиения школьника толпой сверстников в Дербенте

Правоохранители расследуют инцидент с избиением подростка сверстниками. Пострадавший получил множественные травмы.
В Дагестане завели уголовное дело после избиения ученика 9-го класса толпой сверстников. Об этом сказано в заявлении регионального управления СКР.
"Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц)"
– пресс-служба управления
Ранее сообщалось, что 20 школьников избила сверстника в Дербенте. Подростка отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, перелом височно-скуловой кости и закрытую черепно-мозговую травму.