Трое боевиков из банд Хаттаба и Басаева задержаны на юге России

Трех человек из банд боевиков задержали в нескольких регионах РФ. Они могут быть причастны к нападению на псковских десантников в 2000 году.

В результате операции силовиков задержаны три человека, которые подозреваются в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Задержания прошли в КЧР, Дагестане и Волгоградской области, передает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сейчас проводится работа по выяснению роли подозреваемых в атаке, а также устанавливаются иные факты участия задержанных в деятельности террористических групп.

Напомним, что нападение на псковских десантников произошло в Шатойском районе Чечни в 2000 году. 90 военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ приняли неравный бой с численно превосходящими силами боевиков Хаттаба и Басаева. 84 российских военнослужащих погибли.