Вестник Кавказа

Задержанные в Дагестане боевики причастны к теракту в «Крокусе»

Задержанные в Дагестане боевики причастны к теракту в «Крокусе»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ФСБ сообщили о причастности задержанных в Дагестане террористов к атаке на «Крокус Сити Холл». Они участвовали в финансировании и снабжении теракта.

Задержанные в воскресенье на территории Дагестана боевики причастны к террористическому акту в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве заявили, что пойманные в республике террористы финансировали боевиков, которые напали на «Крокус», а также снабжали их средствами террора.

В ФСБ отметили, что в Каспийске удалось пресечь деятельность четырех иностранцев. По сообщениям спецслужб, они готовили в дагестанском городе теракт в местах массового пребывания людей.

Там же добавили, что боевики провели разведку местности, изготовили взрывчатку и купили автоматы, а сразу после теракта планировали покинуть Россию.

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