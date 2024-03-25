Вестник Кавказа

Выходцами из Средней Азии оказались пойманные в Дагестане боевики

Выходцами из Средней Азии оказались пойманные в Дагестане боевики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане сообщили, что двое террористов, задержанных накануне, были выходцами из Средней Азии. Ранее в Махачкале и Каспийске был введен режим КТО, который потом сняли после поимки боевиков.

Двое террористов, которые были задержаны на выходных в Дагестане, оказались выходцами из Средней Азии, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах РД.

В ведомстве отметили, что двое боевиков были родом из Средней Азии, а еще один – уроженец Дагестана.

Режим КТО в Дагестане

Напомним, рано утром 31 марта в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции, в ходе которой задержаны трое боевиков, планировавших теракты, сообщили в НАК.

У них обнаружены и изъяты самодельная взрывчатка, огнестрельное оружие и боеприпасы.

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