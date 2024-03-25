Группу террористов нейтрализовали в ходе КТО в Дагестане

Силовики сняли режим КТО в Дагестане, в ходе которого задержали нескольких боевиков. По данным НАК, они намеревались совершить ряд преступлений террористического характера.

В Дагестане во время действия режима контртеррористической операции задержали трех террористов. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте Национального антитеррористического комитета.

Согласно информации, боевики собирались совершить серию террористических преступлений. У них были изъяты самодельная взрывчатка, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе столкновения с преступниками никто не пострадал.

Что произошло?

Рано утром 31 марта силовики заблокировали террористов в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске. В районе обнаружения боевиков было принято решение ввести режим КТО. К настоящему времени режим отменен, местным жителям позволили вернуться в свои квартиры.

"В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращен"

– оперштаб НАК

Реакция властей

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил всех тех, кто участвовал в операции по задержанию боевиков. По его словам, выявить преступников удалось в том числе благодаря тому, что после подмосковного теракта в республике усилили меры безопасности.

"Я хочу поблагодарить все ответственные службы за блестяще проведенную операцию… Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье"

– руководитель РД

Повышение безопасности в Дагестане

Вечером 22 марта группа боевиков вошла в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье и начала из огнестрельного оружия расстреливать людей, которые пришли на выступление музыкального коллектива "Пикник". Затем террористы подожгли зал и скрылись. В результате пожара у зала рухнула крыша, а сам он полностью выгорел. Жертвами теракта стали более 140 человек, количество пострадавших превысило 550. После трагедии в "Крокусе" в Дагестане ввели дополнительные меры безопасности.