Группу террористов нейтрализовали в ходе КТО в Дагестане

В Дагестане во время действия режима контртеррористической операции задержали трех террористов. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте Национального антитеррористического комитета.
Согласно информации, боевики собирались совершить серию террористических преступлений. У них были изъяты самодельная взрывчатка, огнестрельное оружие и боеприпасы.
В ходе столкновения с преступниками никто не пострадал.
Что произошло?
Рано утром 31 марта силовики заблокировали террористов в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске. В районе обнаружения боевиков было принято решение ввести режим КТО. К настоящему времени режим отменен, местным жителям позволили вернуться в свои квартиры.
"В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращен"
– оперштаб НАК
Реакция властей
Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил всех тех, кто участвовал в операции по задержанию боевиков. По его словам, выявить преступников удалось в том числе благодаря тому, что после подмосковного теракта в республике усилили меры безопасности.
"Я хочу поблагодарить все ответственные службы за блестяще проведенную операцию… Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье"
– руководитель РД
Повышение безопасности в Дагестане
Вечером 22 марта группа боевиков вошла в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье и начала из огнестрельного оружия расстреливать людей, которые пришли на выступление музыкального коллектива "Пикник". Затем террористы подожгли зал и скрылись. В результате пожара у зала рухнула крыша, а сам он полностью выгорел. Жертвами теракта стали более 140 человек, количество пострадавших превысило 550. После трагедии в "Крокусе" в Дагестане ввели дополнительные меры безопасности.