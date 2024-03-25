В Дагестане разрешили развлекательные мероприятия после «Крокуса»

На территории Дагестана был снят запрет на проведение развлекательных мероприятий. Несмотря на отмену ограничений, власти Дагестана продолжат работу по обеспечению безопасности.

После трагических событий, произошедших в подмосковном Красногорске, где произошел теракт в «Крокус сити холле», многие регионы в России ввели временные ограничения на проведение развлекательных мероприятий. В том числе Дагестан. В субботу, 30 марта в связи с нормализацией обстановки, ограничения на проведение развлекательных мероприятий, были отменены.

"В Дагестане сняли ограничения, введенные после теракта в Подмосковье. Соответствующий документ подписал <…> [глава Дагестана] Сергей Меликов"

- пресс-служба главы региона.

Повышение безопасности

Несмотря на отмену ограничений, власти Дагестана продолжат работу по обеспечению безопасности на развлекательных мероприятиях. Введение дополнительных мер безопасности и контроль за соблюдением правил поможет предотвратить возможные инциденты и обеспечить защиту гостей и жителей региона.