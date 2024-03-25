Вестник Кавказа

В Дагестане разрешили развлекательные мероприятия после «Крокуса»

В Дагестане разрешили развлекательные мероприятия после «Крокуса»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Дагестана был снят запрет на проведение развлекательных мероприятий. Несмотря на отмену ограничений, власти Дагестана продолжат работу по обеспечению безопасности.

После трагических событий, произошедших в подмосковном Красногорске, где произошел теракт в «Крокус сити холле», многие регионы в России ввели временные ограничения на проведение развлекательных мероприятий. В том числе Дагестан. В субботу, 30 марта в связи с нормализацией обстановки, ограничения на проведение развлекательных мероприятий, были отменены.

"В Дагестане сняли ограничения, введенные после теракта в Подмосковье. Соответствующий документ подписал <…> [глава Дагестана] Сергей Меликов"

- пресс-служба главы региона.

Повышение безопасности

Несмотря на отмену ограничений, власти Дагестана продолжат работу по обеспечению безопасности на развлекательных мероприятиях. Введение дополнительных мер безопасности и контроль за соблюдением правил поможет предотвратить возможные инциденты и обеспечить защиту гостей и жителей региона.

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