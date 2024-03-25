В Дагестане приняли детей из Белгородской области

Свыше 500 детей из Белгородской области прибыли в Дагестане. На вокзале Махачкалы их встречали представители руководства республики.
В Дагестан приехали свыше 600 жителей Белгородской области, более 500 из которых - дети.
Как сообщает "АиФ-Дагестан", на вокзале в Махачкале их встретили вице-премьер республики Муслим Телякавов, глава Минобрнауки Яхья Бучаев, представители МЧС, МВД, Росгвардии и медработники.
Руководитель Дагестана Сергей Меликов 21 марта сообщил, что Дагестан примет свыше 500 детей из российского региона. Он отметил, что гости смогут ознакомиться с природой края, отдохнуть.
Дагестанские СМИ также заявили, что дети и Белгородской области смогут продолжить обучение в регионе, для этого им созданы все условия.