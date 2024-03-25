Вестник Кавказа

В Дагестане приняли детей из Белгородской области

В Дагестане приняли детей из Белгородской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 500 детей из Белгородской области прибыли в Дагестане. На вокзале Махачкалы их встречали представители руководства республики.

В Дагестан приехали свыше 600 жителей Белгородской области, более 500 из которых - дети.

Как сообщает "АиФ-Дагестан", на вокзале в Махачкале их встретили вице-премьер республики Муслим Телякавов, глава Минобрнауки Яхья Бучаев, представители МЧС, МВД, Росгвардии и медработники.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов 21 марта сообщил, что Дагестан примет свыше 500 детей из российского региона. Он отметил, что гости смогут ознакомиться с природой края, отдохнуть.

Дагестанские СМИ также заявили, что дети и Белгородской области смогут продолжить обучение в регионе, для этого им созданы все условия.

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