Дагестан создаст аналог зарубежных курортов

Президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов, на котором обсудил развитие туристической отрасли.
В частности, было отмечено создание нового туристического кластера в Дагестане.
По словам властей, он должен полностью заменить зарубежные курорты. Таким образом, потенциальный туристический поток в Дагестан составит 170 млн человек.
Кроме этого, регион рассчитывает привлечь иностранных путешественников из Турции, Азербайджана, Ирана, Ирака и Туркменистана.
Запустить курорт планируется к 2027 году, а в 2030 завершить его возведение.
"Мы очень верим в этот проект. Побережье Каспия отличается теплым климатом, протяженными песчаными пляжами. При этом в отличие от Черного и Азовского морей этот потенциал на сегодня практически не реализован, на побережье отсутствуют крупные современные комплексы, а вместе с тем в республике собрана максимальная концентрация видов туризма: историко-культурный, спортивный, гастрономический и этнографический"
- глава региона Сергей Мелихов
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил регион, где ознакомился с ходом строительных работа Каспийского курорта.