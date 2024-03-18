Вестник Кавказа

Дагестан создаст аналог зарубежных курортов

Дагестан создаст аналог зарубежных курортов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана намерены заменить россиянам зарубежные курорты с помощью нового курортного кластера в регионе. Новым объектом для отдыха будут привлекать и зарубежных путешественников.

Президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов, на котором обсудил развитие туристической отрасли.

В частности, было отмечено создание нового туристического кластера в Дагестане.

По словам властей, он должен полностью заменить зарубежные курорты. Таким образом, потенциальный туристический поток в Дагестан составит 170 млн человек.

Кроме этого, регион рассчитывает привлечь иностранных путешественников из Турции, Азербайджана, Ирана, Ирака и Туркменистана.

Запустить курорт планируется к 2027 году, а в 2030 завершить его возведение.

"Мы очень верим в этот проект. Побережье Каспия отличается теплым климатом, протяженными песчаными пляжами. При этом в отличие от Черного и Азовского морей этот потенциал на сегодня практически не реализован, на побережье отсутствуют крупные современные комплексы, а вместе с тем в республике собрана максимальная концентрация видов туризма: историко-культурный, спортивный, гастрономический и этнографический"

 - глава региона Сергей Мелихов

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил регион, где ознакомился с ходом строительных работа Каспийского курорта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2210 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Упавшего в канал быка вытащили на берег в Дагестане

Упавшего в канал быка вытащили на берег в Дагестане

Фруктовый сад для агротуризма открылся в Дагестане

Фруктовый сад для агротуризма открылся в Дагестане

В Ингушетии задержан экс-глава Магасского райсуда

В Ингушетии задержан экс-глава Магасского райсуда

На Северный Кавказ надвигается волна природных пожаров

На Северный Кавказ надвигается волна природных пожаров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы