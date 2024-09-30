Шторм на Черном море ждут 15, 16 и 17 октября

Штормовая погода ждет Крым и Краснодарский край на этой неделе, региональные МЧС выпустили предупреждения.
"В соответствии с предупреждением синоптиков, до конца суток 15 октября, а также в течение суток 16 октября, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем"
– ГУ МЧС по Краснодарскому краю
В Крым ненастье придет несколько позже - в среду. Туристам и местным жителям рекомендуется не посещать в непогоду набережные и пляжи, берега рек, отказаться от походов в горы. Штормовая погода может привести к ЧС, авариям на электросетях, подтоплениям, росту ДТП.
"16 октября и ночью 17 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. На реках Крыма ожидаются подъем уровня воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок"
– ГУ МЧС по Крыму