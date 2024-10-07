Россия прощается с купальным сезоном

Купальный сезон на юге России подходит к концу.
"В Краснодаре температура в понедельник составит 21 градус, а во вторник и среду уже до 20 будет дотягивать - 18-19 градусов, затем ожидается понижение до 13-15 градусов. <…> Постепенно купальный сезон [на юге России] завершается"
– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Согласно последним данным, в Краснодаре в понедельник ожидается температура воздуха на уровне 21 градуса. Это достаточно комфортная погода для отдыха у моря. Однако на следующей неделе в регионе значительно похолодает. Так во вторник и среду температура будет находиться в пределах 18-19 градусов, что уже менее благоприятно для купания. К середине недели температура может снизиться до 13-15 градусов. С четверга в регион начнут поступать холодные воздушные массы с востока. Это приведет к тому, что на юго-востоке края синоптики предсказывают отрицательные температуры. Днем термометры могут показывать 9-12 градусов, а ночью температура будет варьироваться от 14 до 16 градусов.