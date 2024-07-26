Вестник Кавказа

"Мечта" назвала оторванным от реальности упрек Борреля

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В правящей партии "Грузинская мечта" резко раскритиковали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что именно курс властей Грузии становится препятствием на пути Грузии в ЕС

Представитель правящей партии "Грузинская мечта", депутат Ираклий Кирцхалия осудил слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что высказывания и поступки ее руководства уводят Грузию с пути евроинтеграции.

"Когда мы слышим с такой высокой трибуны заявления такого высокого представителя, я даже не знаю, как это мягко назвать"

– парламентарий

По его словам, заявление Борреля представляет собой не просто яркий пример двойных или даже тройных стандартов. Кирцхалия назвал высказывание главы внешнеполитической службы ЕС несправедливым и подчеркнул, что оно не имеет никакой связи с действительностью.

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