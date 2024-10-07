"Мечта" отдаляет Грузию от ЕС – Боррель

Курс, взятый правящей партией "Грузинская мечта", уводит страну от вступления в состав Евросоюза и способствует ее переходу к авторитаризму, заявил Жозеп Боррель.

Все слова и поступки Тбилиси только ставят все новые препятствия на пути Грузии в ЕС, такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне.

"Правящие партии, их недавние действия, заявления и предвыборные обещания отдаляют страну от европейского пути и ведут к авторитаризму"

– Боррель

По словам дипломата, именно из-за таких поступков "Мечты" процесс присоединения Грузии к Евросоюзу оказался заморожен – равно как и финансирование со стороны Брюсселя.

Глава евродипломатии уточнил, что на данный момент предсказать, как будет развиваться ситуация, непросто, поэтому стоит подождать выборов в парламент Грузии, которые состоятся менее чем через две недели, 26 октября – они окончательно прояснят перспективы европейского будущего Грузии.

"Они станут решающим испытанием для демократии Грузии и ее пути в Европейский Союз"

– Боррель