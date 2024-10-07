Вестник Кавказа

Пик похолодания в Москве пройден

Пик похолодания в Москве пройден
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После резкого похолодания и снега в Москве вновь устанавливается осенняя погода. В ближайшие дни синоптики обещают около 6-8 градусов тепла в дневные часы.

Москвичи пережили несколько холодных дней и снегопад, теперь температура воздуха вновь поднимается, поделился ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

"Пик похолодания миновал, и температура воздуха в столице начала постепенно повышаться. Получен ответ на первый вопрос: Москва пока обошлась без заморозков. Минимальная температура воздуха, по данным метеостанции ВДНХ, попала в градации прогноза, и составила +0,5"

– Леус

Он добавил, что после экстремального похолодания погода вернется к нормальным значениям. Во вторник в столице облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 6-8, такая же погода будет и завтра.

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье местами сформировался временный снежный покров - он исчезнет через сутки.

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