Бабье лето в Москве - Вильфанд назвал срок

В этом октябре жителей столичного региона порадует бабье лето. Прощальный период потепления продлится всего один день.

Один день бабьего лета случится в Москве в этом году - оно наступит уже сегодня, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В пятницу погода порадует москвичей – погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится, она будет в диапазоне 14-16 градусов, в области даже до 18 градусов"

– Вильфанд

Температура будет превышать климатическую норму на 5 градусов. После похолодания в середине недели такое тепло может считаться бабьим летом.

"Метеорологи – люди доброжелательные. Если кто-то вам скажет, что в пятницу – бабье лето, никто возражать не будет"

– специалист

В субботу станет прохладнее, около 12-14 градусов, может пойти дождь, предупредил он. Затем погода начнет возвращаться к норме для середины октября, передает РИА Новости.