Бабье лето в Москве - Вильфанд назвал срок

Один день бабьего лета случится в Москве в этом году - оно наступит уже сегодня, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В пятницу погода порадует москвичей – погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится, она будет в диапазоне 14-16 градусов, в области даже до 18 градусов"
– Вильфанд
Температура будет превышать климатическую норму на 5 градусов. После похолодания в середине недели такое тепло может считаться бабьим летом.
"Метеорологи – люди доброжелательные. Если кто-то вам скажет, что в пятницу – бабье лето, никто возражать не будет"
– специалист
В субботу станет прохладнее, около 12-14 градусов, может пойти дождь, предупредил он. Затем погода начнет возвращаться к норме для середины октября, передает РИА Новости.