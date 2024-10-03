Резкое похолодание и "радиационный" туман придут в Москву

Сегодня в Москве обвалилась температура воздуха - в два раза со вчерашнего дня. В конце рабочей недели столицу может накрыть "радиационный" туман. О погоде сегодня и до конца недели рассказал Вильфанд.

Российскую столицу покидает циклон, погода меняется на солнечную и холодную, поделился сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Циклон, который обусловил такую мрачноватую погоду, осенние небольшие дождики, в метеорологии они называются обложными, уходит на восток. Уже в среду в столице преимущественно без осадков, только по области местами возможен небольшой дождь. И прояснение будет, будет уже солнышко"

– Вильфанд

На фоне ухода облаков в мегаполисе резко похолодает - москвичи ощутят холод уже сегодня. Накануне воздух прогревался до плюс 12-14, в среду ожидается плюс 6-8 максимально. По области еще прохладнее, днем всего плюс 4, в ночь воздух остынет до нуля.

Завтра в Москве около 8-10 градусов тепла, к выходным ожидается новое потепление - до плюс 15. При этом резкая смена температур может вызвать в городе необычный туман.

"Туман охлаждения, иногда его называют "радиационным" туманом, в четверг и в пятницу не исключен"

– Вильфанд

После теплых пятницы и субботы в столицу придет прохладное воскресенье, с 10 градусами тепла. После этого ждать новых всплесков выше плюс 10 в регионе не стоит, заключил специалист, передает ТАСС.