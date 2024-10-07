Первый снег выпал в Москве

Москвичи увидели первый снег уже в середине осени. К счастью, во многих домах системы отопления переключились на зимний режим.

Сегодня жители Москвы смогли увидеть первый снег. Утром его обнаружили метеорологи в Новой Москве, передал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Сейчас его можно заметить и в центре столицы.

«В 11 часов о нем сообщила метеостанция аэропорта Внуково: слабый дождь, снег, видимость 9 километров»

- Михаил Леус

Отопление во многих многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры начали включать еще на прошлой неделе. Это связано с похолоданием во всем центральном регионе России.