Вестник Кавказа

Туристы из Пермского края потерялись в горах Домбая и были спасены

Туристы из Пермского края потерялись в горах Домбая и были спасены
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели КЧР помогли двум потерявшимся путешественникам спуститься с гор Домбая. Туристы оказались в порядке, и помощь медиков им не понадобилась.

Двое туристов из Пермского края потерялись на тропе в горах Домбая. С высоты их благополучно спустили спасатели, рассказали в МЧС Карачаево-Черкесии.

Сигнал о бедствии поступил сотрудникам МЧС накануне ночью. Молодой человек и девушка поднялись по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, а вниз решили идти пешком, однако по пути заблудились.

Спасатели спустили путешественников в один из отелей Домбая. Помощь врачей им не потребовалась.

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