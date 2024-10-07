Туристы из Пермского края потерялись в горах Домбая и были спасены

Спасатели КЧР помогли двум потерявшимся путешественникам спуститься с гор Домбая. Туристы оказались в порядке, и помощь медиков им не понадобилась.

Двое туристов из Пермского края потерялись на тропе в горах Домбая. С высоты их благополучно спустили спасатели, рассказали в МЧС Карачаево-Черкесии.

Сигнал о бедствии поступил сотрудникам МЧС накануне ночью. Молодой человек и девушка поднялись по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, а вниз решили идти пешком, однако по пути заблудились.

Спасатели спустили путешественников в один из отелей Домбая. Помощь врачей им не потребовалась.