Приезд генсека ООН на саммит БРИКС подтвердили в МИД России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш действительно собирается приехать в Казань на саммит БРИКС, заявили в МИД России. Мероприятие стартует 22 октября.

Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен принять участие в саммите БРИКС, который пройдет скоро в Казани. Об этом заявили в МИД России.

Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала утвердительный ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

"О своем намерении он говорил в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым на полях ГА ООН"

– дипломат

Сведения подтвердил и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Замминистра уточнил, что во время поездки российских дипломатов в Нью-Йорк в сентябре генсек ООН проводил встречу с Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Он подтвердил, что он очень серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани"

– Вершинин

Напомним, о визите Гутерриша в Казань заявил глава информцентра ООН в РФ Владимир Кузнецов примерно неделю назад.

"Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций"

– представитель ООН

Напомним, в Казани на саммите БРИКС ожидают также президентов Азербайджана, Турции и Ирана Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Масуда Пезешкиана, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В общей сложности в столицу Татарстана прибудут представители порядка 30 стран мира.

В конце сентября стало известно, что осенний саммит БРИКС ознаменует первую волну расширения объединения. О нем тогда сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков. По словам дипломата, в Казань прибудут все, кто подал заявки на присоединение к организации – это порядка десяти стран. Таким образом, число членов БРИКС практически удвоится.