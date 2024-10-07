Токаев подтвердил готовность принять в Алмате встречу Баку и Еревана

Астана по-прежнему готова дать представителям Азербайджана и Армении площадку для встречи, сообщает Акорда.
Это подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с армянским президентом Ваагном Хачатуряном.
"Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора"
– пресс-служба президента Казахстана
Напомним, Токаев не в первый раз выдвигает инициативу о проведении армяно-азербайджанской встречи в Алматы. В предыдущий раз он сделал соответствующее заявление 9 сентября. Тогда, комментируя выбор Алматы в качестве возможной площадки для переговоров Баку и Еревана, президент напомнил, что в декабре 1991 года в этом городе прошло подписание "исторической декларации". В документе были заложены "принципы определения" границ между странами бывшего СССР.