Вестник Кавказа

Токаев подтвердил готовность принять в Алмате встречу Баку и Еревана

Токаев подтвердил готовность принять в Алмате встречу Баку и Еревана
© Фото: Акорда
Власти Казахстана по-прежнему готовы предоставить Азербайджану и Армении площадку для встречи, посвященной мирному договору, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Астана по-прежнему готова дать представителям Азербайджана и Армении площадку для встречи, сообщает Акорда.

Это подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с армянским президентом Ваагном Хачатуряном.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора"

– пресс-служба президента Казахстана

Напомним, Токаев не в первый раз выдвигает инициативу о проведении армяно-азербайджанской встречи в Алматы. В предыдущий раз он сделал соответствующее заявление 9 сентября. Тогда, комментируя выбор Алматы в качестве возможной площадки для переговоров Баку и Еревана, президент напомнил, что в декабре 1991 года в этом городе прошло подписание "исторической декларации". В документе были заложены "принципы определения" границ между странами бывшего СССР.

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