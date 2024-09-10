Вестник Кавказа

МИД Азербайджана осудил Армению из-за позиции по картам минных полей

МИД Азербайджана осудил Армению из-за позиции по картам минных полей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мид Азербайджана выступил с заявлением по поводу сегодняшнего инцидента с подрывом мирного жителя на мине в Газахском районе.

В дипломатическом ведомстве Азербайджана призвали международное сообщество обратить внимание на продолжающиеся случаи ранений и гибели мирных жителей страны от армянских мин после сегодняшнего происшествия с взрывом скрытого боеприпаса в Газахском районе. 

"Армения по-прежнему отказывается предоставлять соответствующие карты минных полей, что противоречит вопросу участия страны в нормализации отношений и мирном процессе. Международное сообщество не должно закрывать глаза на минный террор Армении против Азербайджана" 

– МИД Азербайджана 

Напомним, что в результате подрыва мины в Газахском районе пострадал 21-летний местный житель. Пострадавший был госпитализирован с множественными травмами, передает Trend. 

Всего с 2020 года жертвами мин в Азербайджане стали 70 мирных жителей, более 300 получили увечья.

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