МИД Азербайджана осудил Армению из-за позиции по картам минных полей

Мид Азербайджана выступил с заявлением по поводу сегодняшнего инцидента с подрывом мирного жителя на мине в Газахском районе.

В дипломатическом ведомстве Азербайджана призвали международное сообщество обратить внимание на продолжающиеся случаи ранений и гибели мирных жителей страны от армянских мин после сегодняшнего происшествия с взрывом скрытого боеприпаса в Газахском районе.

"Армения по-прежнему отказывается предоставлять соответствующие карты минных полей, что противоречит вопросу участия страны в нормализации отношений и мирном процессе. Международное сообщество не должно закрывать глаза на минный террор Армении против Азербайджана"

– МИД Азербайджана

Напомним, что в результате подрыва мины в Газахском районе пострадал 21-летний местный житель. Пострадавший был госпитализирован с множественными травмами, передает Trend.

Всего с 2020 года жертвами мин в Азербайджане стали 70 мирных жителей, более 300 получили увечья.