В Азербайджане на мине подорвался мирный житель

В Азербайджане сработала армянская мина. Пострадал житель Газахского района.

В селе Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана от взрыва мины пострадал мирный житель 2001 года рождения.

Пострадавший получил травмы и был немедленно доставлен в медицинское учреждение. Сообщается, что молодой человек занимался выпасом скота, передает Trend.

Напомним, что в начале августа от срабатывания мины пострадали четыре человека в Газахском районе.

Работы по расчистке территории Азербайджана от армянских мин продолжаются. Так, за первую неделю октября минеры обезвредили более 230 скрытых боеприпасов. Площадь освобожденной от мин территории составила почти 3 тыс га.

Отметим, что за последние четыре года жертвами подрыва заложенных ВС Армении мин на территории страны стали 70 человек, более 300 пострадали.