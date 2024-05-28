Вестник Кавказа

В Азербайджане на мине подорвался мирный житель

В Азербайджане на мине подорвался мирный житель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане сработала армянская мина. Пострадал житель Газахского района.

В селе Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана от взрыва мины пострадал мирный житель 2001 года рождения. 

Пострадавший получил травмы и был немедленно доставлен в медицинское учреждение. Сообщается, что молодой человек занимался выпасом скота, передает Trend. 

Напомним, что в начале августа от срабатывания мины пострадали четыре человека в Газахском районе. 

Работы по расчистке территории Азербайджана от армянских мин продолжаются. Так, за первую неделю октября минеры обезвредили более 230 скрытых боеприпасов. Площадь освобожденной от мин территории составила почти 3 тыс га.  

Отметим, что за последние четыре года жертвами подрыва заложенных ВС Армении мин на территории страны стали 70 человек, более 300 пострадали.

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