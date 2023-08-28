Вестник Кавказа

Абхазский чай может появиться в России

Чайная плантация
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии возродили чайное производство, выпускается черный, зеленый и желтый чай. В перспективе продукция может прийти на российский рынок.

В Очамчырском районе Абхазии восстанавливают чайные плантации, в планах нарастить масштаб производства и наладить экспорт чая.

Сегодня в селе Кутол чай растет на территории 12 га, ежедневно собирается до 500 кг чайного листа.

Проектом занимаются местные предприниматели Адгур Гергия и Аляс Асландзия.

 "Мы восстанавливали наши плантации собственными силами, подрезая и очищая их. Первый урожай ждали два-три года. Без государственной поддержки достичь таких результатов было бы сложно"

– Асландзия

В 2022 году фермерам выделили 2,2 млн рублей, чтобы закупить оборудование, в прошлом году - 500 рублей в поддержку бизнеса.

В Кутоле производится несколько видов чая: черный, зеленый и желтый чай. В будущем абхазский чай планируется экспортировать в Россию.

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